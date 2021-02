Disney+ touche du doigt les 100 millions d'abonnés

S'il était difficile de savoir si la plateforme de streaming de Disney allait fonctionner ou non, il est déjà bien plus facile de constater son succès. En effet, selon The Hollywood Reporter, Disney+ serait à deux doigts de passer la barre symbolique des 100 millions d'abonnés. Une annonce qui sous-entend également que la plateforme aurait encore récupéré, environ, 5 millions de personnes en deux-trois mois.

De son côté, Disney reste plutôt discret sur le sujet pour le moment. Néanmoins, il y a fort à parier que le champagne soit d'ores et déjà au frais. Après tout, Disney avait dans l'idée de s'approcher de ce résultat en... 2024 ! Il s'agit donc d'une excellente nouvelle (ou alors le mec qui a fait les estimations a foiré son produit en croix).