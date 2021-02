Angus Macfadyen sera Jor-El dans Superman & Lois

La série Superman & Lois a beau proposer une version un peu différente de la mythologie de Superman que l'on connait, notamment dans son angle d'approche centré sur la vie de famille, mais elle en gardera bien les fondements ! C'est ainsi que l'on apprend la présence de Jor-El , le père kryptionien de Clark/Kal-El, qui sera interprété par l'acteur Angus Macfadyen.

Si le personnage était un peu plus présent récemment dans les comics, apparaissant notamment dans le présent, il gardera sa version classique pour la série. Voici la description du personnage :

Jor-El est le père kryptonien de Clark Kent . Bien qu'il ait péri avec Krypton , son essence brillante existe toujours à l'intérieur de la Forteresse de Solitude en arctique, pour guider son fils lorsqu'il a besoin de conseils.

Lacfadyen est notamment connu pour son rôle dans le film Braveheart, ainsi que pour Turn: Washington’s Spies et The Lost City of Z. Il rejoint une liste d'acteurs notamment composée de Marlon Brando, Russel Crowe, ou encore Julian Sands. On ne sait pas à quel moment il apparaîtra dans la série, mais devrait, logiquement, avoir un rôle très secondaire.