Nouvelle vidéo promo pour Superman & Lois

Une nouvelle vidéo promotionnelle a été dévoilé pour la nouvelle série de The CW, Superman & Lois, qui tourne notamment autour du secret de Clark et du fait de le révéler à leurs deux garçons adolescents.

Voici le synopsis officiel de la série :

Après des années à affronter des super-vilains mégalomaniaques, des monstres détruisant Metropolis , et des envahisseurs aliens tentant d'exterminer l'humanité, le plus grand super-héros du monde, l'Homme d'Acier aka Clark Kent (Tyler Hoechlin), et la journaliste la plus célèbre des comics, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), en viennent à affronter leur plus grand défi jusqu'à maintenant - devoir gérer le stress, la pression et les difficultés qui accompagnent le fait d'être des parents actifs dans notre société contemporaine.