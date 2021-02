Une série Future State: Gotham annoncée

DC Future State aura finalement des implications à plus long terme, pas simplement pour les personnages qui ont intégreront l'univers DC, mais également l'univers futuriste en lui-même, qui persistera au moins du côté de Gotham City . L'éditeur annonce la série Future State: Gotham, qui verra des histoires se dérouler dans la ville dominée par la poigne de fer de l'organisation The Magistrate. Le premier arc en six numéros, Hunt the Next Batman , sera centré sur le Red Hood , qui a trahi sa bat-family pour rejoindre l'organisation et prendre en chasse le nouveau Batman .

Le titre sera écrit par Joshua Williamson et Dennis Culver, et dessiné par Giannis Milonogiannis. Couverture principale de Yasmine Putri et variante signée James Stokoe. La série sera en noir et blanc, à l'image de Batman : Black & White, et débarque le 11 mai 2021.