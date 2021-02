La nouvelle série du ArrowVerse, Superman & Lois, débute le 23 février prochain sur The CW, signant le retour de Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch en Clark Kent /Superman et Lois Lane . La chaine a diffusé des images du premier épisode pour patienter, qui durera 90 minutes, écrit par Todd Helbing et réalisé par Lee Toland Krieger.

La saison a hier été étendue de 13 à 15 épisodes par The CW.