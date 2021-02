Marvel annonce Fantastic Four: Life Story

Après le succès de Spider-Man: Life Story, sorti en France chez Panini et numéro 1 du TOP 2020 des lecteurs MDCU, Marvel reprend la recette et l'adapte cette fois aux Fantastic Four ! Fantastic Four: Life Story sera écrit par Mark Russell et dessiné par Sean Izaakse, avec des débuts en mai pour les 60 ans de l'équipe.

Le concept sera donc le même que celui de Spider-Man , nous verrons l'équipe évoluer à travers les décennies et réellement veillir.

Couverture du numéro #1 par Daniel Acuna.