War Machine sera dans The Falcon and The Winter Soldier

Nous devions dans tous les cas revoir Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes/War Machine pour la série Armor Wars de Marvel Studios, mais il semblerait que l'on aura droit à son retour plus tôt, puisque l'acteur annonce sa participation à la série The Falcon and the Winter soldier . Il a lâché l'information en discutant d'Armor Wars et du MCU en général.

C'est ce qui est fun avec le MCU, que l'on peut tous intervenir dans les histoires des autres, des personnages sont introduits sur d'autres plateformes, et sont parfois intégrés aux films. Et ces intrigues dans les fims deviennent des histoires dans les séries. C'est fun et intéressant et, si on laisse libre court à l'imagination, complètement ouvert — ça peut aller dans tous les sens. C'est génial, je suis impatient d'être en réunion avec les scénaristes et de faire en sorte que tout ça se passe. Vous savez, Rhodey apparaît dans la série Winter soldier and Falcon, donc ça peut aller loin.

Il est également revenu sur la mort de Tony Stark et l'impact cela aura sur la série Armor Wars, dont l'écriture devrait débuter dès le mois prochain.

La mort de Tony Stark , j'en suis certain, jouera un rôle dans la série. On a continué à développer Rhodey — même dans le dernier film où il est de nouveau debout et il marche à nouveau et il est mobile — donc avec la technologie qui va continuer à évoluer et les améliorations que l'on continue à faire aux armures, j'imagine qu'il y aura une nouvelle façon d'aborder et de creuser cet aspect chez Rhodey.

The Falcon and the Winter soldier arrivera sur Disney+ après WandaVision, le 19 mars.