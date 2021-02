Des couvertures connectées pour Heroes Reborn

Enter the Squadron Supreme

L'event Heroes Reborn chez Marvel continue de se dévoiler, avec les couvertures connectées des quatre numéros, réalisées par l'artiste Leinil Francis Yu.

La série sera écrite par Jason Aaron et dessiné par Ed McGuinness, qui sera accompagné par d'autres artistes tels que Dale Keown, Federico Vicentini et James Stokoe. L'histoire nous plongera dans un monde où les Avengers ne se sont jamais formés, remplacés par le Squadron Supreme, et sera une suite thématique à la série Avengers d'Aaron.

Les quatres numéros sortiront au mois de mai 2021.