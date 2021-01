Nouvelle affiche pour Superman & Lois, avec leurs fils

Une nouvelle affiche promotionnelle a été dévoilée pour la nouvelle série de la chaine The CW, Superman & Lois, avec cette fois non seulement le célèbre couple, mais également leurs deux fils. On peut y lire le message : "Sauver le monde débute à la maison".

C'est Crisis on Infinite Earths qui a tout changé pour Lois et Clark, puisqu'ils n'avaient qu'un bébé avant, et se sont retrouvés avec deux adolescents : Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin) Kent. Si on en croit le trailer de la série, ils ne sont pas encore au courant des pouvoirs de leur père, alors que la famille emménage à Smallville, dans l'ancienne ferme des Kent.

La série débute le 23 février avec un premier épisode qui sera plus long que le format habituel de quarante minutes.