Brian Michael Bendis n'est plus exclusif à DC Comics

Arrivé en trombe chez DC Comics en 2018, le scénariste superstar Brian Michael Bendis avait signé un juteux contrat d'exclusivité avec l'éditeur, lui permettant notamment de reprendre la franchise Superman , et de lancer son propre label Wonder Comics. Avec la crise sanitaire et les nombreux renvois du côté de DC, l'éditeur envisageait de ne plus faire signer ce genre de contrats exclusifs coûteux. Et si on y ajoute le fait que Diane Nelson, alors présidente de DC au moment de l'arrivée de Bendis, et quasiment à la porte aujourd'hui, la situation de Bendis allait être remise en cause. Et c'est désormais officiel, le scénariste n'est plus en contrat exclusif avec DC.

Il va bien sûr continuer à travailler avec DC, et reprendra le titre Justice League en avril, mais peut désormais travailler pour n'importe quel autre éditeur. Mais surtout, il n'a désormais plus les privilèges accompagnant son Ancien contrat, notamment sa très bonne rémunération à la page.

C'est également l'une des raisons de la fin plus précoce que prévue de son run sur Superman , alors qu'il n'aura jamais réussi à faire décoller les ventes par rapport aux runs précédents, sans mentionner qu'il n'a pas convaincu tout le monde. Ses séries du label Wonder Comics n'auront pas non plus été un grand succès et celui-ci a pris fin.

Attendons-nous donc à peut-être voir Bendis sur le marché indépendant dans un futur proche.