Batwoman : Photos de l'épisode 2x03

The CW a diffusé des images du troisième épisode de la saison deux de Batwoman, intitulé Bat Girl Magic, réalisé par Holly Dale et écrit par Nancy Kiu. L'épisode verra notamment la nouvelle Batwoman, Ryan Wilder, aux prises avec le vilain Zsasz, qui fait son apparition dans la série, interprété par l'acteur Alex Morf.

Nouvelle héroïne, nouveau costume. Alors que Ryan Wilder continue à faire ses preuves en tant que Batwoman, elle est confrontée au défi de chaque super-héros : vivre une double vie. Mary est toujours du côté de Ryan, alors que Luke a ses réserves, d'autant plus lorsque Ryan fait des modifications et dévoile un nouveau Bat-costume ! Pendant ce temps, Victor Szasz fait son entrée tranchante dans les rues de Gotham, et le commandant Kane tente d'arrêter la diffusion de la Snakebite à travers la ville, par l'intermédiaire de The Crows.