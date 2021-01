WandaVision : Elizabeth Olsen annonce du changement dès l'épisode 4

La série TV WandaVision, première brique de la phase 4 de Marvel Studios, a débuté il y a un peu plus d'une semaine avec déjà trois épisodes disponibles, et autant dire qu'il y a de quoi faire parler avec une oeuvre assez originale, qui soulève beaucoup d'interrogations. Si tout le monde n'a pas été convaincu par le ton des trois premiers épisodes, il est certain que la suite devrait rassurer tout le monde, et c'est ce que confirme l'actrice Elizabeth Olsen , annoncant de changements à venir dès l'épisode 4.

Elle est d'abord revenue sur la nature assez particulière de la série :

Dans les films de super-héros, on sait généralement qui est le vilain. Ou on sait à quel moment du film il intervient ; à quel moment il se dévoile. Dans WandaVision, on ne sait pas qui est le vilain ou même s'il y a un vilain, donc je pense que le vrai aspect dramatique et la tension viennent de cette alternance entre l'univers sitcom et l'univers Marvel – et c'était fun... ce qui était vraiment fun était de découvrir ce que nous dévoilions au fur à mesure à chaque épisode.

Avant de revenir sur ce virage pour la série que sera le prochai épisode.

Je crois qu'il y a une raison pour n'avoir montrer que les trois premiers épisodes à la presse, parce que l'épisode 4 est un vrai tournant. C'est un changement de perspective vraiment fun et je crois que l'on comprend beaucoup de choses à ce moment-là.

L'épisode 4 de WandaVision sera donc diffusé ce vendredi 29 janvier sur Disney+, alors que l'on devrait y découvrir les années 80.