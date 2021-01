Trailer pour la saison 4 de Black Lightning

Le retour de Black Lightning pour sa quatrième et dernière saison approche, ce sera le 8 février prochain. Pour patienter, The CW dévoile enfin le trailer du dernier chapitre de la saga de Jefferson Pierce (Cress Williams), dans lequel celui-ci déclare que "Black Lightning est mort", en référence à son choix de ne plus porter le costume.

Mais même sans Black Lightning, Anissa Pierce/Thunder et Jennifer Pierce/Lightning conservent leurs rôles de super-héroïnes pour combattre le crime. Rappelons qu'un spin-off est également en développement, centré sur le personnage de Khalil Payne/Painkiller.