Premier vrai trailer pour Superman & Lois

Alors que la nouvelle série du ArrowVerse débute le mois prochain, The CW intensifie sa promotion et nous dévoile le premier trailer pour Superman & Lois ! Il contient de nombreuses informations, notamment que Lois et Clark ont perdu leurs emplois au Daily Planet et viennent s'installer dans la grange des Kent à Smallville, puisque les parents de Clark sont tous les deux décédés. Leurs deux enfants n'étaient également pas au courant de l'identité secrète de leur père, puisqu'on les voit l'apprendre dans ce trailer.

De manière générale, on retrouve une esthétique qui rappelle celle du trailer de Man Of Steel , par Zack Snyder, ou qui en tout cas tente de l'imiter.

Les débuts de la série, ce sera le 23 février, avec une soirée de 2h annoncée.