Taylor et Kubert envoient Batman en Europe

Déjà au coeur de deux séries régulières et d'une série anthologique, le Chevalier Noir n'est pas au bout de ses peines. En avril, le héros vivra une nouvelle aventure qui le verra quitter Gotham City , direction l'Europe dans Batman : The Dark Knight, une série en 6 numéros.

Comme pour Batman : Europa, une équipe créative de renom sera aux manettes avec Tom Taylor et Andy Kubert. Un événement tragique au Royaume-Uni obligera un Bruce Wayne plus âgé à quitter sa ville de toujours pour aller enquêter sur cette affaire. Un Batman plus expérimenté, plus cynique dont "l'idée est de lui retirer quelque chose que personne n'a encore jamais essayé", précise Tom Taylor.

Cette enquête promet également d'apporter quelques nouveautés à l'univers du justicier puisqu'on y fera la connaissance d'un vilain inédit nommé Equilibrium et d'un nouveau partenaire pour Batman - d'après Newsarama, il semble s'agir de Knight ou Squire, issus de Batman Incorporated de Grant Morrison.

Batman : The Dark Knight #1 sera disponible en avril avec un nouveau costume pour le héros que l'on peut apercevoir sur les couvertures d'Andy Kubert. Deux pages tirées du numéro et la couverture alternative de Riccardo Federici ont également été dévoilées.