Batman en équipe avec la bande à Scooby-Doo dans une nouvelle série

Le plus grand détective du monde était destiné à rencontrer l'équipe de détectives de Mystery, Inc., ce sera désormais chose faite dans la série Batman & Scooby-Doo Mysteries annoncée par DC Comics. Elle sera réalisée par Ivan Cohen et Sholly Fisch au scénario et Dario Brizuela et Randy Elliott au dessin. 24 chapitres en tout qui paraîtront d'abord au format numérique à partir du 27 mars, et ensuite regroupés en 12 numéros papier à part du 13 avril.

Dans la première histoire, Batman découvre que son gant violet originel a disparu, et Velma, Shaggy (Sammy) et Scooby-Doo voyagent dans le passé à l'époque de Batman Year One pour résoudre l'affaire. Dans la suivante, Batman fera équipe avec Mystery, Inc. pour résoudre le mystère d'un fantôme qui hante la Batcave .