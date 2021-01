Un nouvel (et petit) aperçu du Riddler de The Batman

On connaissait les lignes de jouets qui dévoilent les apparences de certains personnages de films avant les images officielles, mais c'est cette fois une marque de boisson s'y met. Un partenariat entre The Batman et la marque Mountain Dew nous offre une bouteille aux couleurs de l'un des vilains du film, à savoir le Riddler. On a droit à un mini aperçu de ce qui pourrait être son costume dans le film, avec un masque et une capuche noire, ainsi qu'une paire de lunettes vert fluo. On peut aussi y voir un point d'interrogation, sur ce qui semble être son poing, justement.

Vous pouvez voir l'image à cette adresse.

C'est l'acteur Paul Dano qui interprète Edward Nashton/The Riddler dans le film de Matt Reeves, que l'on avait vu pour le moment seulement dans la première bande annonce, avec une apparence assez éloignée de celle dévoilée par Moutain Dew. Sans doute y aura-t-il plusieurs phases dans sa transformation en Homme mystère .