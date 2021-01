Ray Fisher a été officiellement retiré du film The Flash

Il s'agissait jusque-là d'une évidence. Il s'agit à présent d'un fait avéré officialisé par Ray Fisher lui-même. En effet, l'acteur a confirmé sur Twitter qu'il avait reçu la notification officielle de Warner Bros Pictures : il ne fait plus partie du casting du film The Flash . L'acteur a alors fait une longue déclaration dans laquelle il s'est dit en total désaccord avec la décision prise par la Warner et ce, malgré le fait qu'il avait annoncé plus tôt ne plus vouloir travailler avec Walter Hamada.

Pour le reste, Fisher a souligné une fois encore l'inaction de Walter Hamada dans l'affaire puis sa volonté de l'étouffer au moment de l'enquête (ndlr : d'étouffer l'affaire... pas d'étouffer Ray Fisher). Il a également confirmé (une nouvelle fois) que, selon lui, Hamada ne méritait pas sa place. En outre, il a également déclaré que Geoff Johns avait fait preuve d'un "racisme avéré" mais sans donner plus de détails. Et pour finir, l'acteur a soulevé l'idée d'utiliser un détecteur de mensonges...

Pour ceux qui veulent lire l'intégralité de sa déclaration, c'est par ici.

Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'envers du décor, il est à noter que, toujours selon Fisher, son intervention dans le film The Flash ne devait pas se résumer à un simple cameo.