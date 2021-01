WarnerMedia répond à Ray Fisher : Il est temps de passer à autre chose

Sommes-nous dans le dernier round du combat Fisher Vs Warner ? C'est possible ! En effet, il semblerait que la Warner Bros soit à présent décidée à mettre cette histoire de côté, quitte à calmer les ardeurs de l'acteur. Le tout s'est passé lors d'une énième déclaration de ce dernier. Une déclaration dans laquelle il mentionnait que Geoff Johns allait être le prochain à tomber. Sauf que non. Plusieurs sources venant des sites US ont contredit l'information de ce dernier expliquant que la place de Geoff Johns était, à ce jour, parfaitement assurée. Une intervention de Ray Fisher qui aura, cette fois, poussé WarnerMedia à prendre la parole. Un communiqué assez court mais qui est on ne peut plus clair.

Voici ce qu'ils ont déclaré :

L'enquête a été menée par une firme judiciaire externe et encadrée par un juge fédéral. Plus de 80 personnes ont été interrogées. Nous avons pleinement confiance en sa rigueur et en son intégrité, et des mesures correctives ont été prises. L'enquête est terminée, et il est temps de passer à autre chose.

A présent, reste à savoir si, selon Ray Fisher, il est bien et bien temps de passer à autre chose.