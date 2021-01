Pas d'autres films de prévus pour Zack Snyder au sein du DCEU

Certains fans se demandaient peut-être si le retour de Zack Snyder sur Justice League allait marquer le retour définitif du réalisateur au sein de la team Warner Bros/DC Comics. Sachez qu'il n'en est rien à l'heure actuelle. L'idée est toujours de finir Justice League. Il n'y a pas de projets futurs le concernant au sein du DCEU.

C'est le réalisateur lui-même qui a déclaré la chose et qui a rappelé qu'à l'origine, il avait dans l'idée de réaliser bien plus de films (il mentionne "cinq films ou un truc du genre") mais qu'il était trop pris à présent. Néanmoins, il précisé également qu'il ne se voyait pas retourner sur Justice League et pourtant, c'est bien ce qu'il a fait donc... qui sait ?

De votre côté, aimeriez-vous revoir Snyder sur un autre projet DC ?