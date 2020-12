She-Hulk sera une comédie au format 30mn

Dans une interview pour Emmy Magazine, Kevin Feige, à la tête de Marvel Studios, a révélé que la série TV She-Hulk allait expérimenter un nouveau format pour le MCU, et sera une comédie procédurale/juridique (legal comedy) dont les épisodes auront une durée de 30mn. Cela se distinguera des autres séries du MCU, dont le format sera d'une heure par épisode.

La série a récemment confirmé Tatiana Maslany dont le rôle principal et les retours de Marl Ruffalo en Bruce Banner et de Tim Roth en Emil Blonsky/Abomination. La série se concentrera sur le travail d'avocate de Jennifer Walters, et Feige avait également teasé la présence de Matt Murdoch, incarné par Charlie Cox.

Enfin, la série aura une vilaine, au nom de code de Lucy, qui sera une influence avec un côté sombre. Elle devrait apparaître dans au moins cinq épisodes de la saison.