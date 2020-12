DC réduit le nombre de ses sorties mensuelles

Les très attendues sollicitations de DC Comics pour le mois de mars 2021 sont tombées, et avec elles de nombreuses informations importantes. Ce sera le mois du renouveau pour l'éditeur, avec le lancement d'un nouvel univers qui se fera notamment à travers le numéro spécial Infinite Frontier #0. Mais un fait intéressant à noter sur l'ensemble, c'est que DC réduit drastiquement le nombre de ses séries et sorties.

Pour le mois de décembre, DC aura publié pas moins de 50 titres différents, entre les séries régulières, one-shots et autres mini-séries. En février, pour DC Future State, le nombre sera de 40, alors qu'avec ce qui est annoncé pour pour mars, il y aura seulement 34 sorties. Un fait qui n'est sans doute pas un hasard puisque l'on sait que DC a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire de cette année, devant notamment se séparer de nombreux employés. Une baisse du nombre de publications n'est donc pas une surprise, permettant à l'éditeur de retrouver un certain équilibre.

Parmi les conséquences de cette réduction, on peut noter que des personnages majeurs comme Aquaman et Supergirl n'auront plus de série solo à partir de mars. À l'inverse, deux personnages font leur retour dans l'univers DC avec Stargirl et le Superman Calvin Ellis, mais n'ont pas encore de séries annoncées pour le moment. À noter également que certains numéros seront plus gros avec des histoires back-up, ce qui compensera un peu la réduction. Enfin, DC tease de prochaines annonces à venir pour 2021, on ne sait pas encore tout passé le mois de mars.