Batman/Catwoman réintroduit Helena Wayne

Un personnage disparu depuis longtemps fera son retour dans les pages de la maxi-série Batman /Catwoman, il s'agit d'Helena Wayne ! Elle était la fille de Bruce Wayne et Selina Kyle , sur la Terre 2 de l'époque, qui avait été détruite durant Crisis on Infinite Earths en 1985/86, et c'est notamment elle qui avait débuté le costume d'Huntress.

Helena sera donc de retour avec un nouveau costume dans les pages de Batman /Catwoman #4, par Tom King et Clay Mann, alors que l'histoire s'étend sur trois périodes de temps différentes, et notamment le futur. Les auteurs ont tous les deux partagé des premiers aperçus du personnage et de son costume. Sur la petite vidéo de Clay Mann, on peut entre le titre "Helena" de My Chemical Romance, sans doute pas choisi au hasard.