Disney+ annonce la série Marvel Studios: Legends

Vous pensiez avoir assez d'annonces concernant le MCU et les séries à venir, ce n'est pas l'avis de Marvel Studios et de Disney+ ! En collaboration, les deux groupes annoncent une nouvelle série, Marvel Studios: Legends. Rassurons-nous tout de même, ce n'est pas exactement du contenu original puisqu'il s'agira d'une revisite des grands moments du Marvel Cinematic Universe.

Le format de la série fera qu'un épisode sera centré sur un personnage, dont on reverra toute l'histoire dans le MCU à travers ses yeux, l'objectif étant clairement de promouvoir les séries qui arrivent et de réintroduire leurs personnages. WandaVision étant la prochaine, les deux premiers épisodes seront donc logiquement consacrés à Wanda Maximoff et Vision. Ils seront disponibles le 8 janvier 2021.

On s'attend donc logiquement pour la suite à voir des épisodes sur Bucky Barnes, Sam Wilson/Falcon, Loki, Hawkeye et compagnie.