Une série régulière The Joker par Tynion IV et March

Depuis un petit moment, James Tynion IV et Guillem March teasaient une nouvelle collaboration qui poursuivrait leur travail actuel sur la série Batman. Aujourd'hui, DC Comics a levé le voile sur ce projet : il s'agit d'une série régulière The Joker qui débutera en mars.

Le duo continuera l'histoire du Clown prince du crime après les événements de Joker War qui ont bouleversé Gotham City ces derniers mois. En parallèle de cette histoire, une back-up story sera consacrée à Punchline pour laquelle Tynion IV sera accompagné du co-scénariste Sam Johns et de l'artiste Mirka Andolfo, déjà derrière le récent one-shot.

Le scénariste promet que ce n'est que le début du chaos dans l'univers de Batman :

Quand j'ai été approché par DC à propos d'une ongoing autour du Joker , j'ai pensé "A quoi est-ce que ce titre pourrait même ressembler ?". Je suis excité de partager cette histoire de manière à honorer tout ce que doit être une série sur le Joker , tout en envisageant les choses d'un angle inattendu et excitant. Je suis aussi heureux de continuer à travailler avec Sam et Mirka pour étendre l'histoire de Punchline que nous avons commencée en novembre en tant que contenu secondaire de cette nouvelle série The Joker . The Joker War n'était que le début de la terreur et du chaos que nous allons créer.