Les animés X-Men et Wolverine sur Netflix dès demain

Les amateurs de comics qui suivent l'actualité Netflix ne sont sans doute pas passés à côté de cette annonce. Mais puisque tout le monde ne suit pas forcément l'actualité de la plateforme de streaming, MDCU a souhaité vous faire une petite note.

Aussi, pour ceux qui l'ignorent, sachez que les séries Marvel Anime Wolverine et Marvel Anime X-Men seront disponibles dès demain sur Netflix France. Pour rappel, il s'agit de séries animées aux allures de manga et ne comptant qu'une saison. Pour être plus précis, l'idée était d'ailleurs d'avoir un personnage par saison. Iron Man représente la saison 1, Wolverine la saison 2, X-Men la saison 3 et Blade la saions 4. Dans les faits, cela veut également dire qu'Iron Man et Blade pourraient bien rejoindre la plateforme de streaming par la suite (il s'agit là d'une supposition, rien n'a été annoncé pour le moment).

Et puisque nous sommes sur Netflix et les comics, nous en profitons également pour vous rappeler que la dernière partie de la série Les nouvelles aventures de Sabrina est toujours prévue pour le 31 décembre.