Cyclone a trouvé son visage pour le film Black Adam

La présence du personnage de Cyclone dans le film Black Adam avait été révelée il y a quelques mois de cela, avec deux actrices apparemment en compétition. Finalement, aucune des deux annoncées n'a décroché le rôle puisque c'est Quintessa Swindell qui incarnera la petite fille de Red Tornado.

Swindell est apparu.e dans la série Trinkets de Netflix, iel a aussi un rôle de prévu dans le revival d'In Treatment, ainsi que dans le film Voyagers. Iel rejoint un casting composé de Dwayne Johnson en Black Adam , Noah Centineo en Atom Smasher, Aldis Hodge pour Hawkman , et Sarah Shahi.

Dans les comics, Cyclone est Maxine Hunkel, la petite fille du Red Tornado originel, membre de la Justice Society of America. Elle arrive assez tard puisqu'elle est créée par Geoff Johns et Dale Eaglesham dans leur relance de l'équipe en 2006. Maxine se retrouve kidnappée par le créateur de Red Tornado, T.O. Morrow, est injectée avec de la nanotech, qui lui permettra de contrôler le vent les tornades/cyclones.

Le film n'a pour le moment plus de date de sortie fixée.