[Preview VO] Teen Titans: Endless Winter Special #1

La preview VO de Teen Titans: Endless Winter Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Andy Lanning et Ron Marz et est dessiné par Jesus Merino. Edité par DC Comics, il sortira dès demain poue 3.99$.

Endless Winter, chapitre six ! Crush, Roundhouse, Kid Flash et Red Arrow se lancent dans un exercice avec en partenaire les Teen Titans originaux : Donna Troy et Beast Boy. Les limites de chacun seront testées alors qu'ils feront du shopping durant les Fêtes à Manhattan. Jusqu'à ce que la ville soit entièrement recouverte de neige ! Lorsqu'ils découvrent un adolescent dont les pouvoirs sont déclenchés par le froid extrême, l'équipe doit décider si ce dernier est un héros ou un méchant. Et dans le passé, Black Adam est face à Frost King dans un combat aux conséquences dévastatrices.