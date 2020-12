Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, et Tim Roth annoncés pour She-Hulk

Le suspens était toujours le plus total autour de la présence de l'actrice Tatiana Maslany en tant que Jennifer Walter dans la série She-Hulk, alors que l'actrice avait démenti être en contact pour le rôle. Bluff ou non, c'est désormais officialisé par Marvel Studios et Kevin Feige, Maslany sera bien She-Hulk pour Disney+.

Et elle ne sera pas seule, puisque son cousin Bruce Banner , aka Mark Ruffalo, sera également de la partie ! Il interprète le rôle au cinéma depuis le premier Avengers, en 2012. Mais plus surprenant encore, c'est le retour d'un vilain de la saga que l'on n'a pas revu depuis plus de 12 ans, à savoir l'Abomination ! Et donc le retour de l'acteur Tim Roth, qui jouait le rôle dans le film l'Incroyable Hulk .

Feige confirme qu'au vu du contexte du métier d'avocate de Jennifer Walters, d'autres visages familiers devraient apparaître dans la série. La production de She-Hulk débutera l'année prochaine.