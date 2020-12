Nouvel aperçu pour Tyler Hoechlin en Superman

La chaine The CW vient de dévoiler un bel aperçu du costume de Superman que portera l'acteur Tyler Hoechlin dans la série Superman & Lois, lorsque celle-ci rejoindra le CWverse, en février prochain. On y observe notamment une nouvelle ceinture, un nouveau col et même le logo sur la poitrine un peu différent ; beaucoup de petits changement en somme, qui semblent rendre assez bien.

Le costume a été designé par Laura Jean Shannon, qui bosse déjà sur les séries Titans et Black Lighting. Voici ce qu'a déclaré l'acteur concernant sa nouvelle tenue de travail :

Je trouve que le nouveau costume est représentatif de la série. De la même manière que ce costume est unique et différent des autres qui l'ont précédé, l'histoire que nous racontons sur Clark/Superman à ce moment de sa vie est quelque chose qui n'a jamais été vu avant. J'apprécie l'opportunité de porter ce costume et la responsabilité qui l'incombe.

La première saison de Superman & Lois arrive le 23 février sur The CW.