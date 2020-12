[Preview VO] Superman: Endless Winter Special #1

La preview VO de Superman: Endless Winter Special #1. Le numéro est écrit par Andy Lanning et Ron Marz et est dessiné par Phil Hester et Ande Parks. Il sort aujourd'hui pour 3.99$.

Endless Winter, chapitre trois ! Superman se retrouve au centre d'une bataille épique alors que les hordes de monstres de Frost King prennent vie. Est-ce que l'Homme d'Acier sera de taille face à cet assaut gelé ? Peut-il l'arrêter avant qu'il ne se déchaîne et n'atteigne la civilisation ? La réponse à cette question vient d'une source improbable proche des racines terrestres de Clark Kent .