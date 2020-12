Une figurine Dark Knight Returns par Iron Studios

Le Batman de Frank Miller revit, plus sanglant et effrayant que jamais ! C'est le studio Iron Studios qui signe une figurine du Chevalier Noir retraité du comic book The Dark Knight Returns. Il est positionné debout, assez mal en point, devant le corps d'un mutant qui a encore plus morflé que lui.

La figurine fait à peu près 30 centimètres, pour une échelle 1/6, peinte à la main et sera proposée au prix non négligeable de $649.99. Elle ne sera par contre disponible que dans un an.