[Preview VO] Tales from the Dark Multiverse: Flashpoint #1

La preview VO de Tales from the Dark Multiverse: Flashpoint #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par Bryan Hitch. Il sort aujourd'hui pour 5.99$.

Un seul choix de Flash a affecté tout l'univers DC. Découvrez ce qui se serait passé si Barry Allen n'avait pas corrigé son erreur. Dans un monde où la réalité de Flashpoint n'a jamais été annulée, où Thomas Wayne hante toujours Gotham City en tant que Batman , et les armées amazonienne et atlante se préparent toujours à la guerre. Le Reverse-Flash embrassera-t-il ce monde plus sombre et plus meurtrier et enfin mettre fin à l'héritage de Barry Allen ?