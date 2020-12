Un film Plastic Woman en développement ?

Depuis quelques années circulent des rumeurs d'un possible film adaptant le personnage de Plastic Man du côté de DC et de la Warner Bros., rumeurs que l'on avait du mal à prendre au sérieux. Mais il semblerait que ce projet avance réellement désormais... avec un drôle de rebondissement ! En effet, le projet en cours verrait un personnage féminin dans le rôle principal, autant dire, donc, un film qui pourrait s'intituler Plastic Woman.

Cat Vasko aurait été engagée par le studio pour écrire le scénario de ce film. Elle n'a pas beaucoup de travaux à son actif, si ce n'est le film Situation Comedy, qui n'a pas été un grand succès critique. Elle travaille également avec Margot Robbie sur le projet Queen of the Air. Précèdemment, c'est Amanda Idoko qui devait écrire une première version du film, vue comme une comédie d'action, mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de ce scénario.

Une adaptation de Plastic Man avec une femme pour héros vous inspire-t-elle ?