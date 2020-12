Aucune animosité entre Margot Robbit et Kaley Cuoco selon cette dernière

MDCU n'en a pas vraiment fait mention jusque-là, mais il y a une rumeur sur internet qui mentionne le fait que les deux actrices qui incarnent Harley Quinn à l'écran seraient plus ou moins en rivalité. Autrement dit, il y aurait une petite animosité entre Kaley Cuoco (qui incarne Harley Quinn dans la série animée du même nom) et Margot Robbit (qui incarne Harley Quinn au sein des films de la Warner Bros).

Si nous en parlons aujourd'hui c'est parce que l'une des deux actrices a finalement réagi à la rumeur. Il s'agit de Kaley Cuoco qui, lors d'une interview, a profité du fait que David Spade déclarait que la série animée était meilleure que le film Birds of Prey pour rebondir et mettre fin à la rumeur. Voici ce qu'elle a déclaré :

Lorsque la série Harley a pris de l'importance et lorsque Birds of Prey est sorti, il y a eu toutes ces histoires qui mentionnaient que moi et Margot Robbie avions des querelles/ étions en rivalité. Mais je ne l'ai même jamais rencontrée. Je l'aime. Il y avait un article qui expliquait que jamais nous n'allions apparaître ensemble à la Comic-Con. Que nous refusions d'être placées au même endroit. Aucune d'entre nous n'a été à la Comic-Con, ok ?