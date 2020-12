David Ramsey (Arrow) de retour dans le CWVerse en John Diggle et dans un rôle mystère

L'information a été dévoilée par Deadline. Selon ces derniers, l'acteur David Ramsey (John Diggle dans Arrow ) a signé afin d'effectuer un retour au sein du CWVerse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a déjà pas mal d'informations qui sont tombées suite à cette signature.

Avant toute chose, l'acteur se retrouvera devant et derrière la caméra puisqu'il devrait également occuper le poste de réalisateur. Concernant son poste devant la caméra, Deadline mentionne que l'acteur sera de retour dans le rôle de John Diggle mais également pour tenir un rôle encore tenu secret pour le moment (une fois encore, la toile US soulève le fait de voir l'acteur en Green Lantern).

Concernant ses apparitions, l'acteur devrait apparaître dans les cinq épisodes qu'il devrait réaliser soit dans un épisode de Superman & Lois, Supergirl, The Flash , Batwoman et Legends of Tomorrow.

De son côté, l'acteur s'est dit excité à l'idée de raconter cette nouvelle histoire.