Marvel récupère les droits de Daredevil et les fans s'affolent

Depuis hier, le 29 novembre, Marvel a officiellement récupéré les droits concernant la série TV Daredevil , qui étaient jusqu'à maintenant bloqués par la plateforme Netflix. Réalisant ce fait, la campagne des fans pour sauver la série Daredevil est repartie de plus belle. La pétition Bring back Daredevil ! #SaveDaredevil!, qui avait été lancée après l'annulation de la série, est à nouveau remise en avant et comptabilise actuellement plus de 400 000 signatures, sur un objectif de 500 000.

Annulée un mois après la diffusion de sa troisième saison, la série Daredevil de Netflix, acclamée par les fans et les critiques, est restée dans le coeur des gens, avec toujours l'espoir d'en voir la suite d'une manière ou d'une autre. Les droits revenus à la maison, les fans veulent désormais savoir ce que Marvel Television et Disney comptent en faire.

L'artiste BossLogic s'est joint au mouvement, avec deux illustrations supportant le hashtag #SaveDaredevil.