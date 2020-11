De nouveaux recueils chez DC en 2021

Parmi les recueils consacrés à des personnages ou groupes de personnages qui sortiront du côté de DC Comics en 2021, Bleeding Cool a réussi à récupérer l'info pour trois d'entre eux. Ils seront consacrés respectivement à Aquaman, Supergirl et les super-héroïnes de DC plus globalement.

Aquaman: Deep Dives, regroupera des récits exclusifs à Walmart et ceux sortis en digital first, c'est à dire Aquaman Giant Direct Market Edition #1-4, Aquaman: Deep Dives #4, #6, #7, et #9, par des artistes tels que Geoff Johns, Marv Wolfman, Tom Taylor et Steve Orlando. Sortie le 8 juin 2021. Il faut s'attendre à des collections du même genre pour Batman et Wonder Woman , entre autres.

Supergirl Adventures: Girl of Steel regroupera Superman Adventures #21, Superman Adventures #39, Superman Adventures #52, et Justice League Unlimited #7, par Sarah Dyer et Brett Blevins. Sortie prévur pour le 3 août 2021.

Justice League Unlimited: Girl Power présentera "Mary marvel, Supergirl, Wonder Woman et toutes les femmes incroyables de DC", avec les numéros DC Universe #3, #4, #5, #6, #9, Justice League Adventures #4, Justice League Unlimited #20, #21, #22, #35-#42. Sortie prévue le 6 juillet 2021.