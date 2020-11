DMZ confirmé en série TV par HBO Max

Rares sont les comic books célèbres qui ne passent pas par la case adaptation désormais, et ce sera aussi le cas pour la série Vertigo DMZ, de Brian Wood et Riccardo Burchielli. Le projet est en développement depuis le début de l'année et la plateforme HBO Max vient de confirmer la commande d'une série en quatre parties. L'actrice Rosario Dawson prend part au projet et interprétera le personnage principal, l'infirmière Alma Ortega, en activité au sein de la zone démilitarisée qu'est devenue l'île de Manhattan. Elle sera notamment à la recherche de son fils.

La série est écrite entièrement par Roberto Patino, et réalisée par Ava DuVernay. De nombreux acteurs ont rejoint le projet comme Benjamin Bratt, Hoon Lee, Freddy Miyares, et Jordan Preston Carter. Bratt incarnera notamment le personnage clé de Parco Delgado, figure importante du comics.

Si la série garde le contexte d'une nouvelle guerre civile aux États-Unis, et de Manhattan comme DMZ, le reste semble s'éloigner du comic book puisque l'on ne retrouve pas le personnage du journaliste Matthew Roth, qui porte l'intrigue, et permet de rapporter ce qui se passe au sein de cette DMZ, ce qui est bien le coeur de l'oeuvre originelle. La production débutera en 2021.