Nouvelle vague de licenciements chez DC Comics

Alors que la nouvelle de la promotion de Marvie Javins en tant qu'unique rédactrice en chef de DC Comics hier a été largement diffusée et plutôt très bien accueillie, il se pourrait que ce soit l'arbre qui cache la forêt, puisque Bleeding Cool annonce dans le même temps une nouvelle vague de licenciements chez l'éditeur.

Warner Bros, qui détient DC Comics, aurait annoncé à tous ces employés que leurs contrats seront interrompus dans un avenir proche : Adam Philips (Director, Marketing Services ; 26 ans d'ancienneté), Stuart Schreck (Sales Manager, 21 ans d'ancienneté), Fletcher Chu-Fong (Events Director, 18 ans d'ancienneté), Sandy Yi (SVP, Global Franchise Management ; 9 ans chez DC/Warners), Lissette Osterloh (VP Digital Marketing & Events ; 7 ans chez DC et 13 pour Warner Bros Online, Warner Bros Marketing and Warner Bros Television), Michelle R Wells (co-rédactrice en chef, 4 ans chez DC) et Alex Carr (Group Editor at DC Comics sur Justice League, 2 ans d'ancienneté).

On apprend donc le sort de Michelle Wells, qui après avoir été co-rédactrice en chef avec Javins, se retrouve désormais licenciée. Bleeding Cool annonce qu'il y a au moins encore deux autres licenciements dont les noms ne sont pas connus, ce qui en ferait neuf sur cette liste, tout en imaginant qu'il y a sans doute d'autres personnes impactées négativement par ces décisions. Le site note aussi que ce sont des personnes avec beaucoup d'expérience qui sont les premières sorties, ce qui va dans l'optique d'amener du sang neuf et de nouvelles idées, mais qui fait aussi perdre beaucoup de baggage et de connaissances à l'éditeur.

Au niveau de la réorganisation que cela va opérer, on peut signaler que Marie Javins travaillera directement sous la supervision de Daniel Cherry III, le nouveau Directeur Général de DC Comics installé par la présidente de Warner Bros Pamela Lifford, et non sous la tutelle de Jim Lee, actuel COO, qui semble être légèrement écarté de l'éditorial. Les éditeurs de la collection de graphic novels Young Adult de DC sont eux repositionnés aux côtés de Javins, en tant que ses "lieutenants".