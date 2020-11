Marie Javins seule rédactrice en chef de DC Comics

Après une période de transition lors de laquelle Marie Javins était accompagnée par Michele Wells en tant que co-rédactrices en chef de DC Comics, Javins est désormais promue seule à cette position, alors que le duo remplaçait Bob Harras.

Marie Javins occupait précèdemment le poste d'Executive Editor of Global Publishing Initiatives & Digital Strategy (on va éviter la traduction hasardeuse du poste en français) chez DC, et est reconnue comme quelqu'un qui a passé sa vie dans le milieu du comic book, et qui est attaché à sa tradition ainsi qu'à l'héritage de l'univers DC. Elle est également reconnue pour son efficacité, notamment dans la tenue des deadlines. Selon plusieurs médias US, c'est une chose très positive de l'avoir à ce poste, et sans doute ce dont a besoin DC actuellement.

En tant que jeune fille dévorant des comics Wonder Woman , Nubia et Supergirl , je n'aurais jamais imaginé que des décennies plus tard, je serais à la tête du puissant DC Comics. Je suis très honorée par cette responsabilité, et je m'engage à soutenir et stimuler la grande famille DC et son personnel, talents, vendeurs, et partenaires autour du monde dans notre quête de raconter des histoires visuelles qui étendent et reflètent notre monde - et dans certains cas, notre galaxie et multivers.

On ne sait pas pour le moment ce que devient Michele Wells avec ce changement de rôles.