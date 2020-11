Le film Black Widow devrait expliquer Budapest

Le film Black Widow sera peut-être l'une des dernières fois où nous verrons Scarlett Johansson porter le costume de l'héroïne sur grand écran, et ce sera donc l'occasion de revenir et d'expliquer un petit point d'intrigue lancé dans le premier film Avengers. La ville de Budapest est rapidement citée comme un élément clé du passé de Natasha et Clint Barton (Jeremy Renner), appuyant la forte relation entre les deux personnages, mais rien n'a jamais été révélé de plus sur ce qui s'est effectivement passé dans cette ville. Ce bout d'histoire sera donc abordé dans le film solo de Black Widow , comme l'a confirmé l'actrice.

On est tous d'accord que l'on doit savoir ce qui s'est passé à Budapest. Ça a commencé comme une réplique lancée par Joss Whedon dans The Avengers, pour un moment drôle entre Hawkeye et Black Widow . C'est Clint et Natasha qui parlent de leur passé, et c'est aussi un clin d'oeil à théoriser pour les fans. On a pensé que si on ne revenait pas sur Budapest en expliquant ce qui s'y est passé, les fans ne seraient pas satisfaits. Je me demande ce qu'il s'y est passé, d'ailleurs ? Black Widow n'est pas centré sur ce qui s'est passé à Budapest, mais c'est un élément clé pour comprendre le poids que porte Natasha.

Reste à savoir si Jeremy Renner fera une apparition dans le film pour cette intrigue, on l'espère en tout cas. Black Widow est pour le moment prévu pour le mois de mai 2021.