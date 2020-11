[Preview VO] U.S. Agent #1

La preview VO de U.S. Agent #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Christopher Priest et est dessiné par Stefano Landini. Edité par Marvel, il sort ce mercredi pour 3.99$.

American Zealot, chapitre 1/5 : John Walker, l'ancien Super Patriot, a été déchu de son statut officiel d'US Agent et opère maintenant en tant qu'entrepreneur gouvernemental indépendant protégeant les intérêts secrets du gouvernement. Sa dernière mission de protection l'entraîne dans un conflit entre une petite ville et une entreprise qui tente de la détruire. John acquiert un nouveau partenaire et un nouvel ennemi en cours de route, tout en étant hanté par les fantômes de son passé et confronté aux défis de son avenir.