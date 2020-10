Les actrices de Stargirl de retour en tournage

La saison 2 de Stargirl débutera sur la chaine The CW un peu plus tard que le reste du CWverse, à la mi-saison 2021, ce qui expliquait que le tournage n'avait pas encore débuté. Mais c'est chose faite, Courtney Whitmore et sa mère sont de retour alors que les actrices Brec Bassinger et Amy Smart ont pris la pose sur le plateau de tournage pour le compte Twitter officiel de la série.

Il y a quelques jours ont été annoncés les additions des personnages d'Eclipso et de The Shade pour la saison 1, respectivement interprétés par Nick Tarabay et Jonathan Cake. À en croire la fin de la saison 2, il semblerait que ce soit Cindy Burman qui sera derrière la libération du vilain Eclipso.