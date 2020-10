[Preview VO] Red Hood: Outlaw #50

La preview VO de Red Hood: Outlaw #50 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Lobdell et est dessiné par Paolo Pantalena. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

La chute aux Enfers de Jason Todd a commencé quand il a été assassiné par le Joker . Mais, au fond de son coeur, il se reprochait de s'être jeté la tête la première dans un danger mortel. Sa rage et sa haine envers lui-même l'ont poussé à s'en prendre à ceux qui l'entouraient, gardant ses amis et sa famille à distance. Jusqu'aux Outlaws. D'abord Arsenal et Starfire , puis Artemis et Bizarro , ils ont vu à travers ses défenses. Il est maintenant temps de rendre hommage à la seule personne qui représente toutes les erreurs qu'il a commises dans sa propre vie : Duela Dent. Mais peut-il sauver la fille du Joker ... alors qu'il n'était même pas capable de se sauver lui-même ? Ne manquez pas la fin de l'ère Outlaw !