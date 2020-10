La série Green Lantern ne sera pas un film de 10 heures

L'une des grosses prochaines séries DC Comics en développement est celle consacrée à l'univers des Green Lantern, qui sortira sur HBO Max. L'un des scénaristes de la série, Marc Guggenheim, qui avait déjà co-écrit la première adaptation au cinéma, est revenu sur l'approche de la production de la série et les pièges à éviter avec des saisons courtes en streaming, format que l'on voit de plus en plus désormais.

On ne peut pas faire une série de dix heures ou une série de huit épisodes comme on fait un film de huit heures. Je ne pense pas que ça marche. Quand c'est fait ainsi, il y a toujours des épisodes mous en milieu de saison. Je pense qu'il faut l'envisager comme une série TV et chaque épisode comme une entité propre, même si c'est du streaming, en espèrant que les gens vont "binger" malgré tout. Il faut faire de chaque épisode un repas satisfaisant. Il faut l'envisager avec un tempo différent que pour un film de deux heures. Certainement, la série HBO Max sur laquelle on travaille, on l'aborde avec les ambitions d'une production de cinéma. Donc, on l'écrit comme une série TV, mais on espère la produire comme un film.

Un débat toujours intéressant si l'on regarde des expériences passées comme les séries Marvel de Netflix, qui pour la plupart avaient du mal à instaurer un rythme constant sur des saisons de treize épisodes. Des saisons plus courtes et diffusées d'un bloc en streaming ne doivent effectivement pas empêcher de continuer à réfléchir en termes de série TV.

Guggenheim a aussi dévoilé qu'il avait quitté le CWverse, anciennement ArrowVerse, pour lequel il avait notamment travaillé sur Arrow et Legends of Tomorrow. Il peut donc désormais se consacrer entièrement au projet Green Lantern, qui on le rappelle mettra en scène les deux guerriers d'émeuraude terriens Simon Baz et Jessica Cruz comme personnages principaux.