2 actrices pour le rôle de Cyclone dans Black Adam

Une information venant du site The Illuminerdi rapporte que deux actrices sont compétition pour décrocher le rôle de Cyclone, dans le film Black Adam . Il s'agit de Isabela Moner et Leslie Grace. La première a déjà été vue au cinéma dans Transformers: The Last Knight et Dora and the Lost City of Gold, alors que la seconde s'apprête à participer à l'adaptation de la comédie musicale In The Heights.

D'après les retours du casting, la production rechercherait une actrice dans le type d'Alexandra Shipp, avec un rôle important à la clé dans le film. Dans les comics, Cyclone est Maxine Hunkel, la petite fille du Red Tornado originel, membre de la Justice Society of America. Elle arrive assez tard puisqu'elle est créée par Geoff Johns et Dale Eaglesham dans leur relance de l'équipe en 2006. Maxine se retrouve kidnappée par le créateur de Red Tornado, T.O. Morrow, est injectée avec de la nanotech, qui lui permettra de contrôler le vent les tornades/cyclones.

Black Adam verra Dwayne Johnson interpréter le rôle titre, pour une sortie qui n'a désormais plus de date fixe.