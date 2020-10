Une mini-série Iron Fist: Heart of the Dragon en janvier

Iron Fist est retour en force en janvier chez Marvel avec la publication d'une nouvelle mini-série lui étant consacrée. Elle s'intitule Iron Fist: Heart of the Dragon, et sera écrite par le légendaire scénariste de G.I. Joe, Larry Hama, accompagné au dessin par David Watcher.

Des personnes assassinent les anciens dragons qui donnent leurs pouvoirs aux Villes Paradisiaques (Heavenly Cities), et seul Iron Fist et les Deadly Weapons peuvent les arrêter... s'ils découvrent à temps qui ils sont ! Des armées de zombies, des portails mystiques, des coeurs de dragons, et certains des combattants les plus létaux de l'univers Marvel convergent dans cette histoire chargée d'action, avec le sort des mondes en jeu !

Iron Fist: Heart of the Dragon #1 qui débarque en janvier sera le premier de six numéros qui composeront la mini-série.