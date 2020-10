Letitia Wright s'exprime sur la suite de Black Panther

Le décès de l'acteur Chadwick Boseman en août dernier a été un vrai choc et il est encore dans toutes les mémoires, d'autant plus pour ceux qui l'ont cotoyé au cinéma, et notamment sur le film Black Panther. L'actrice Letitia Wright qui a incarné sa soeur au cinéma, Shuri, avait été extrêmement touchée et lui avait rendu hommage à travers un texte sur les réseaux. Quelques semaines plus tard, Wright s'est exprimé sur la possibilité d'un second volet pour Black Panther, et sa réponse ne surprendra personne.

Nous faisons encore le deuil de Chad, donc ce n'est même pas quelque chose auquel j'ai envie de penser. L'idée de le faire sans lui est assez étrange. Nous sommes simplement en deuil pour le moment, on essaie de trouver la lumière au milieu de tout cela.

Ryan Coogler avait déjà été confirmé pour écrirer et réaliser la suite, avec une date qui était même déjà fixée à mai 2022, avec un tournage qui aurait pu démarrer en mars prochain. Black Panther 2 est plus que jamais remis en question, question qu'il n'est d'ailleurs pas encore le moment de se poser, comme le confirme Letitia Wright.