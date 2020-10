[Preview VO] Batman : White Knight Presents : Harley Quinn #1

Après deux séries principales couronnées de succès et un one-shot dédié à Von Freeze , l'univers de Sean Murphy continue de grandir. Annoncée il y a quelques temps, la mini-série en 6 numéros autour d'Harley Quinn va enfin débuter demain. L'auteur de White Knight laissera la main à Katana Collins pour le script de cette histoire qu'ils ont imaginée tous les deux. Le talentueux Matteo Scalera s'occupera de la partie graphique et de la couverture variante, quand Sean Murphy oeuvrera sur la couverture principale. Voici la preview :

"Le Joker est mort, Batman est derrière les barreaux... et Gotham City commence tout juste à se rédéfinir sans Batman . Pendant qu'Harley Quinn lutte pour s'adapter à sa nouvelle vie de mère des jumeaux de Jack Napier , un génie insaisissable du nom du Producteur saisit l'opportunité de rassembler une équipe de vilains - à commencer par Starlet, un tueur en série qui a tué les stars du cinéma de l'Âge d'or de Gotham en hommage à leurs rôles sur grand écran. Quand une horrible et récente scène de crime suggère une connexion avec le Joker , le GTO et l'agent du FBI Hector Quimby s'en retourne vers Harley comme la seule personne avec l'information qui pourrait les aider à résoudre l'affaire. Avec l'aide de Bruce, Harley accepte d'enquêter - mais pour protéger ses enfants et sa ville d'un dernier acte fatal, Harley doit tutoyer la folie et faire face à son propre passé."